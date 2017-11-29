Сегодня, 29 ноября, в порт Одессы с визитом прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95), сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Ориентировочно визит продлится до 2 декабря.

В командовании ВМС ВС Украины придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.

«Украинские ВМС активно сотрудничают с ВМС США в вопросах реформирования и подготовки личного состава, мы благодарны нашим американским коллегам за помощь, - отметил первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. - Значение постоянных контактов флотов двух стран особенно трудно переоценить на этапе восстановления возможностей национального флота после его передислокации на материковую часть Украины в 2014 году в результате аннексии Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

«Мы считаем очень эффективной наше сотрудничество в рамках проведения двустороннего (с приглашением к участию в нем других флотов) учения серии «Си Бриз», которое способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе Черного моря», - добавил контр-адмирал.

За последний год состоялось около десяти визитов кораблей ВМС США и кораблей флотов стран-партнеров в порт Одессы, что, по его словам, является безоговорочным свидетельством поддержки.