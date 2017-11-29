также в разделеОбщество
Минюст точно не знает, проходил ли Труба люстрационную проверку 12
В Польше заявили, что половина мигрантов в стране – украинцы 14
В ОРДЛО заявили, что поэтапного обмена пленными не будет 55
С Нового года в Украине подорожает домашний телефон 53
Суд восстановил в должности полицейского-фигуранта стрельбы в Княжичах 16
Джамала ждет ребенка 33
Осужденный за поборы экс-глава ГАИ Полтавщины сбежал в Крым 64
Директора лагеря «Виктория» отстранили от должности 14
СБУ: Российские фирмы пытались купить военное оборудование на запорожском предприятии 26
Минюст: Директор ГБР не проходил люстрационную проверку 38
Ультрас остановили автобус «Шахтера» для беседы: опубликовано видео 87
На Киевщине задержаны организаторы перевозки нелегалов, причастные к ИГ 42
28 ноября. Картина дня 42
В Украину идет потепление 94
Деревья в горшках и елочные букеты: В Украине начинается елочная кампания 26
В прифронтовой Авдеевке девушка носила «оберег» из арсенала любимого 68
Боевики сорвали визит наблюдателей в Травневое и Гладосово 36
Вместо тысячи слов: Чиновнику полиции Киевщины принесли взятку в коробке Raffaello 42

Сегодня, 29 ноября, в порт Одессы с визитом прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95), сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Ориентировочно визит продлится до 2 декабря.

В командовании ВМС ВС Украины придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.

«Украинские ВМС активно сотрудничают с ВМС США в вопросах реформирования и подготовки личного состава, мы благодарны нашим американским коллегам за помощь, - отметил первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. - Значение постоянных контактов флотов двух стран особенно трудно переоценить на этапе восстановления возможностей национального флота после его передислокации на материковую часть Украины в 2014 году в результате аннексии Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

«Мы считаем очень эффективной наше сотрудничество в рамках проведения двустороннего (с приглашением к участию в нем других флотов) учения серии «Си Бриз», которое способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе Черного моря», - добавил контр-адмирал.

За последний год состоялось около десяти визитов кораблей ВМС США и кораблей флотов стран-партнеров в порт Одессы, что, по его словам, является безоговорочным свидетельством поддержки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги