Антиукраинскими заявлениями польская сторона, вероятно, пытается отвлечь внимание от своих проблем внутри ЕС. Об этом в интервью 5 каналу заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, конфликта между странами можно избежать исключительно дипломатическим путем.

«Этот разговор ввела польская сторона. Украинская сторона не заинтересована в ссорах с нашим стратегическим партнером. Поэтому мы стараемся очень спокойно вести диалог с Варшавой, чтобы решить политические заявления польских представителей определенных политических кругов. Мы считаем, что наше стратегическое партнерство гораздо важнее, чем временные определенные сложности. И я понимаю проблематику нашего общего исторического прошлого», - отметил Елисеев.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание канала коммуникации с Польшей по общим проблемным вопросам.

Отношения двух стран обострились в середине ноября.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что Польша внедрит «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине. Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте.

18 ноября польские пограничники не впустили в Польшуответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.