В Киевской области в связи с ухудшением погодных условий с начала суток произошло более сотни дорожных аварий. Об этом в комментарии 112 Украина сказал спикер полиции столичного региона Николай Жукович.

По его словам, информация о ДТП начала поступать еще ранним утром, а ближе к 09:00 их количество достигало критического значения.

«Обычно у нас 20-30 событий за 3-4 часа бывает, а за эти сутки только с полуночи их уже было 108. Мы говорим о том, что многие водители, когда начинали тормозить, сталкивались с другими автомобилями, в результате чего по 3-4, даже в Броварском районе 7 автомобилей столкнулись одновременно», - отметил спикер полиции.

Он отметил, что есть пострадавшие, получившие телесные повреждения, погибших, к счастью, нет.

«В основном это гололед и водители не соблюдали скоростной режим, нарушали дистанцию между собой», - сказал Жукович.

По его информации, основные магистрали столичного региона уже посыпаны песком, теперь очередь дошла до второстепенных дорог.

Напомним, сегодня утром движение в Киеве было парализовано из-за гололеда. Все столичные троллейбусные и автобусные маршруты в связи с гололедицей курсируют с отклонением от графика.