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В Киеве все троллейбусные и автобусные маршруты в связи с гололедицей курсируют с отклонением от графика, сообщает пресс-служба КГГА.

«В связи со сложными погодными условиями и гололедом сегодня, 29 ноября, на всех троллейбусных и автобусных маршрутах введено оперативное положение № 3 – курсирование без соблюдения расписания движения», - предупреждает «Киевпастранс».

По информации Укргидрометцентра, сегодня утром в Киеве гололед, на дорогах местами гололедица, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура днем ​​около 0°.

КГГА просит киевлян быть осторожными на дорогах и по возможности воздерживаться от поездок собственными транспортными средствами. 
ForUm

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