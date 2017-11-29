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Печерский райсуд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя Юрия Чеканова за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в центре Киева, передают Українські новини.

Суд установил, что 5 октября примерно в 10:00 он, прогуливаясь по центру Киева, пришел на аллею Героев Небесной Сотни, где увидел соответствующий мемориальный комплекс. Чеканов поочередно сбросил на пешеходную дорожку гранитные памятники.

В судебном заседании обвиняемый виновным себя в инкриминируемом деянии признал полностью.

«05.10.2017 он приехал к жене, которая работала продавцом на ул. Крещатик, проходил по аллее, увидел памятники. В этот момент у него возник нервный срыв, поскольку он был убежден, что памятникам место на кладбище, руками сдвинул гранитные сооружения, в чем в настоящее время несомненно раскаялся, сделал для себя соответствующие выводы», - сказано в тексте приговора.

Суд квалифицировал его действия как злостное хулиганство, но признал его искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство. 

Напомним, 5 октября на Аллее Небесной сотни в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни.

Он признал, что сделал это умышленно, чтобы «остановить войну».

6 октября жителю Севастополя Юрию Чеканову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.
ForUm

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