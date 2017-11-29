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По инициативе США, Японии и Южной Кореи 29 ноября состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения новых ракетных испытаний КНДР. Об этом сообщила в Twitter  постоянный представитель США в организации Никки Хейли.

Заседание запланировано на 16:30 по времени Нью-Йорка (23:30 по Киеву).

Напомним,  28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала за 250 километров от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.

ООН, ЕС и НАТО решительно осудили новый запуск северокорейской ракеты.
ForUm

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