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Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, сообщает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Никаких подробностей о запуске пока нет. Агентство не уточняет ни модель ракеты, ни направление ее полета, передает ВВС.

Предыдущее ракетное испытание Пхеньян провел в середине сентября. По оценке специалистов, ракета достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. Она прошла над японским островом Хоккайдо прежде чем упасть в Тихий океан.

Незадолго до этого, в начале сентября, КНДР объявила о создании водородной бомбы, пригодной к установке на баллистические ракеты. Сразу после этого в стране прошли ядерные испытания. Тем не менее многие специалисты сомневаются в том, что у КНДР действительно есть термаоядерное оружие.

Еще раньше, летом этого года, КНДР провела сразу несколько запусков баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Президент США Дональд Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

 
ForUm

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