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Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Об этом сообщила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная.

«Минюст отслеживает назначения чиновников для предотвращения назначения на должности лиц, соответствующих критериям осуществления очищения власти», - написала она в Facebook и опубликовала соответствующее обращение.

Как известно, Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований 16 ноября 2017 года.

 

 
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