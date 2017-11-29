Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы, поскольку он такую проверку не проходил.
Об этом сообщила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная.
«Минюст отслеживает назначения чиновников для предотвращения назначения на должности лиц, соответствующих критериям осуществления очищения власти», - написала она в Facebook и опубликовала соответствующее обращение.
Как известно, Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований 16 ноября 2017 года.
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