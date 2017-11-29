также в разделеМир
Секторальные санкции США против РФ вступили в силу 55
Определены дата и место свадьбы принца Гарри и Маркл 47
КНДР снова запустила баллистическую ракету 81
СБУ: Революционной ситуации в стране нет 37
Молдова завернула двух российских журналистов 32
В РФ в неудачном запуске спутника обвинили священника 74
Арестованные каталонские политики признали власть Мадрида и просили их освободить 66
Запущенный с российского космодрома спутник не вышел на связь 83
Принц Гарри с невестой впервые вышли в свет после объявления о помолвке 53
Российский истребитель перехватил над Черным морем самолет ВВС США 105
Актер Олег Табаков попал в реанимацию 91
Додон уверен, что у Молдовы нет шансов на вступление в ЕС 40
Польша назвала выдворение историка из РФ враждебным актом 43
Польского историка выслали из России после лекции о «красном терроре» 30
Принц Гарри женится 59
В результате российского авианалета в Сирии погибли десятки мирных жителей 41
ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшей подлодке 94
На Бали – второе за неделю извержение вулкана 35

Планируемая поставка из США в Грузию противотанковых ракетных комплексов Javelin может подтолкнуть Тбилиси к «новым опасным авантюрам» в регионе, заявляет МИД РФ.

«Российская сторона вновь акцентировала опасность углубляющегося военного сотрудничества Тбилиси с государствами-членами НАТО. Недавно Госдепартамент и Пентагон одобрили поставку Тбилиси противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Это первая с 2008 г. военная сделка США с Грузией подобного масштаба», - отмечается в сообщении.

В Москве заявили, что при этом Вашингтон переориентировал свою программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных боевых подразделений. При американской помощи на грузинской территории планируется строительство очередного военно-тренировочного центра.

«Россия расценивает подобного рода военную поддержку извне как прямое подталкивание Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе», - резюмировали в МИД РФ.

Как сообщал ForUm, Госдепартамент США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $75 млн. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги