Планируемая поставка из США в Грузию противотанковых ракетных комплексов Javelin может подтолкнуть Тбилиси к «новым опасным авантюрам» в регионе, заявляет МИД РФ.

«Российская сторона вновь акцентировала опасность углубляющегося военного сотрудничества Тбилиси с государствами-членами НАТО. Недавно Госдепартамент и Пентагон одобрили поставку Тбилиси противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Это первая с 2008 г. военная сделка США с Грузией подобного масштаба», - отмечается в сообщении.

В Москве заявили, что при этом Вашингтон переориентировал свою программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных боевых подразделений. При американской помощи на грузинской территории планируется строительство очередного военно-тренировочного центра.

«Россия расценивает подобного рода военную поддержку извне как прямое подталкивание Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе», - резюмировали в МИД РФ.

Как сообщал ForUm, Госдепартамент США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $75 млн.