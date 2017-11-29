Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками СБУ в порядке ст. 208 УПК Украины задержала 3 человек, которые организовали канал нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов – паспортов гражданина Украины и паспортов гражданина Украины для выезда за границу и их сбыта гражданам Украины и зарубежных стран.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины.

«Злоумышленники за 6 тыс. долларов США изготавливали паспорт гражданина Украины для выезда за границу, паспорт гражданина Украины, а также организовывали беспрепятственное прохождение пограничного контроля при пересечении госграницы Украины путем предоставления инструкций и указаний», - сообщили в прокуратуре.

Выяснено, что происхождением бланков паспортов граждан Украины была территория аннексированного Крыма.

По результатам проведения санкционированных обысков по адресам проживания злоумышленников изъято 15 поддельных паспортов и наличные средства в размере 108 тыс. гривен.

Решается вопрос о уведомлении о подозрении задержанным лицам и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в соответствующие органы подготовлено письмо для аннулирования выявленных и изъятых в ходе следственных действий паспортов и решается вопрос о департации лиц, для которых изготавливались остальные.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, задержанные исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки «Исламское Государство».