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Правительства Южной Кореи и Японии сообщают, что Северная Корея выпустила ракету над северной Японией.

Ракета, по оценочным данным, достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км, говорят южнокорейские военные.

Ракета пролетела над островом Хоккайдо в Японии, прежде чем приземлиться в Тихом океане.

В прошлом месяце запущенная из Северной Кореи ракета пролетела над Японией, что Токио назвал беспрецедентной угрозой для страны, сообщает Би-би-си.

Южнокорейские военные заявили, что последний запуск ракет произошел в Пхеньяне незадолго до 07:00 по местному времени в пятницу (00:00 по Киеву).

Эта ракета пролетела значительно выше и дальше, чем ракета, выпущенная 29 августа, которая пролетела 2700 км и достигла максимальной высоты около 550 км.

Наблюдатели отметили, что новейшая ракета пролетела достаточно далеко, чтобы добраться до американского острова Гуам в Тихом океане, расположенного в 3400 км от Пхеньяна.

Госминистр правительства Японии Йошихиде Суга заявил, что ракета полетела над Хоккайдо, но в этом районе не было обнаружено никаких обломков ракет.

Он также сказал, что людей предупредили, чтобы они укрылись, когда прозвучали сирены, назвав инцидент вопиющей провокацией.

Запуск ракеты произошел через несколько дней после введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении Северной Кореи из-за тестирования ею оружия.

В ответ на ракетное предупреждение в пятницу военные из Южной Кореи провели учения по запуску баллистической ракеты в Японском море.

Как ранее сообщал ForUm, 11 сентября все 15 государств-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
ForUm

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