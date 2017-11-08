Президент США Дональд Трамп в среду сделал прямое и личное предупреждение лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну о продолжении ядерных провокаций.

«Оружие, которое вы имеете, вас не обезопасит, оно подвергает ваш режим серьезной опасности. Каждый шаг, который вы делаете на этом темном пути, увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь», - заявил Трамп во время встречи в Национальном собрании Южной Кореи в Сеуле, сообщает Укринформ.

По словам президента США, КНДР - это ад, которого никто не заслуживает.

«Северная Корея - это не рай, который задумал ваш дед. Это ад, которого никто не заслуживает», - подчеркнул он, обращаясь к северокорейскому лидеру.

Трамп добавил, что угрозы КНДР относительно удара по США и их союзникам «были бы фатальным просчетом».

«Это совсем другая администрация, чем была у Соединенных Штатов в прошлом, не недооценивайте нас и не испытывайте нас», - подчеркнул Трамп.

Он также призвал все страны полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.

«Мы призываем каждую нацию, включая Китай и Россию, полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, ослабить дипломатические отношения с режимом и расторгнуть все торговые и технологические связи», - сказал Трамп.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна.