Президент США Дональд Трамп в среду сделал прямое и личное предупреждение лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну о продолжении ядерных провокаций.
«Оружие, которое вы имеете, вас не обезопасит, оно подвергает ваш режим серьезной опасности. Каждый шаг, который вы делаете на этом темном пути, увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь», - заявил Трамп во время встречи в Национальном собрании Южной Кореи в Сеуле, сообщает Укринформ.
По словам президента США, КНДР - это ад, которого никто не заслуживает.
«Северная Корея - это не рай, который задумал ваш дед. Это ад, которого никто не заслуживает», - подчеркнул он, обращаясь к северокорейскому лидеру.
Трамп добавил, что угрозы КНДР относительно удара по США и их союзникам «были бы фатальным просчетом».
«Это совсем другая администрация, чем была у Соединенных Штатов в прошлом, не недооценивайте нас и не испытывайте нас», - подчеркнул Трамп.
Он также призвал все страны полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.
«Мы призываем каждую нацию, включая Китай и Россию, полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, ослабить дипломатические отношения с режимом и расторгнуть все торговые и технологические связи», - сказал Трамп.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна.
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