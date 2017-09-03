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Мощность испытанной Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) в воскресенье, 3 сентября, водородной бомбы может быть в 4-5 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки в 1945 году.

Об этом заявил председатель комитета по обороне в парламенте Южной Кореи Ким Янг-ву, сообщает УНИАН со ссылкой на корейское агентство Yonhap.

Отмечается, что мощность ядерного взрыва в Северной Корее в воскресенье, 3 сентября, составила около 100 килотонн, тогда как мощность атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки, около 20 килотонн.

Напомним, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы.
ForUm

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