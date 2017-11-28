Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Королевская семья оплатит расходы на свадьбу, включая богослужение, музыкантов, цветы и торжественный прием, передает ВВС.

36-летняя американская актриса также намерена принять британское гражданство.

Планируется, что после нее молодожены будут жить в Ноттингем Коттедж, резиденции принца Гарри в Кенсингтонском дворце.

Там же располагаются апартаменты принца Уильяма и герцогини Кембриджской.

Принц Гарри встречается с Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре этого года.

С первого совместного появления на публике отношения между наследником трона и американской актрисой активно обсуждались в прессе.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года и выросла в Лос-Анджелесе.

Она закончила католический колледж для девочек, а затем, в 2003 году, Школу коммуникации Северо-Западного университета в Иллинойсе. Тогда же началась ее актерская карьера.

В сентябре 2011 года Меган вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, с которым они встречались 7 лет. Однако через два года последовал развод.

Принц Гарри – пятый претендент в очереди на престол Великобритании.

Еще недавно свадьба с Маркл лишила бы его этого права, так как Меган Маркл - католичка. Однако в 2015 году в силу вступили новые правила престолонаследия, разрешающие членам королевской семьи заключать браки с католиками.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что венчание Гарри и Меган пройдет или в Вестминстерском аббатстве по примеру королевы Елизаветы II и принца Филиппа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, или в Соборе Святого Павла, где проходило венчание принца Чарльза и принцессы Дианы.

Напомним, британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке, свадьба назначена на весну 2018 года.