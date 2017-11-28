Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень столичных улиц, где парковка транспортных средств приводит к уменьшению пропускной способности и существенно препятствует дорожному движению.
Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее решение определяет 67 улиц, где будет запрещено оставлять автомобили.
«Запрет парковки на этих улицах поможет устранить пробки, предоставит правовое обоснование для эвакуации автомобилей безответственных водителей, а также стимулирует киевлян пересесть на общественный транспорт», - считают в Киевсовете.
На указанных улицах будут установлены дорожные знаки и дорожная разметка.
Согласно решению, парковка будет запрещена на следующих улицах:
1. ул. Михайловская;
2. Львовская пл.;
3. ул. Сечевых стрельцов;
4. ул. Мельникова от ул. Глибочицька до ул. Дорогожицкая;
5. ул. О. Телиги;
6. просп. Степана Бандеры;
7. просп. генерала Ватутина;
8. Броварской просп.
9. ул. Гната Хоткевича;
10. Харьковское шоссе;
11. ул. Московская;
12. ул. генерала Алмазова;
13. ул. Михаила Грушевского;
14. ул. Крещатик;
15. ул. Бассейная;
16. ул. Тараса Шевченко;
17. ул. Саксаганского от ул. Паньковская до пл. Победы;
18. ул. Жилянская от ул. Пестеля до ул. Ильи Эренбурга;
19. ул. Антоновича от ул. Загородней до ул. дружбы Народов;
20. ул. Большая Васильковская от ул. Дружбы Народов до ул. Ивана Кудри и от ул. Крещатик до пл. Льва Толстого;
21. просп. В. Лобановского;
22. Чоколовский бульвар;
23. ул. Вадима Гетьмана;
24. ул. Александра Довженко;
25. ул. Дегтяревская от ул. Победы до ул. Ивана Шевцова;
26. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского;
27. ул. Данила Щербакивского;
28. просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);
29. Кольцевая дорога;
30. ул. Пушкинская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезная;
31. ул. Верхний Вал от ул. Кожемяцкая до ул. Межигорская;
32. ул. Нижний Вал от ул. Межигорская до ул. Кожемяцкая;
33. просп. Академика Палладина по четной стороне;
34. просп. Голосеевский;
35. просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);
36. Вокзальная площадь;
37. ул. Леонтовича с нечетной стороны;
38. ул. Герцена;
39. ул. Овруцкая от ул. Герцена до Подольского спуска;
40. Подольский спуск;
41. площадь Тараса Шевченко;
42. ул. Стеценко от ул. Академика Палладина до ул. Академика Туполева;
43. ул. Баггоутовская от ул. Пугачева до ул. Овруцкая;
44. ул. Пугачева от ул. Мельникова до ул. Баггоутовская;
45. ул. Кирилловская от ул. Вышгородская в Подольский спуска;
46. ул. Вышгородская;
47. ул. Набережно Рыболовная;
48. ул. Набережно-Крещатицкая;
49. Набережное шоссе;
50. Наднипрянське шоссе;
51. ул. дружбы Народов;
52. ул.Короленковская;
53. ул. Народного ополчения с нечетной стороны от ул. Смелянская до Севастопольской площади;
54. ул. Заднипровского;
55. Севастопольская площадь;
56. Дарницкая площадь;
57. ул. Глубочицкая;
58. ул. Межигорская;
59. ул. Прорезная;
60. ул. Ушинского от ул. Авиаконструктора Антонова до Чоколовского бульвара;
61. Владимирский спуск;
62. ул. Шелковичная;
63. ул. Лютеранская;
64. ул. Институтская;
65. Крепостной переулок;
66. ул. Костельная;
67. ул. Петра Запорожца;
Решение поддержали 91 депутат Киевсовета.
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