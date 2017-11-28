Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень столичных улиц, где парковка транспортных средств приводит к уменьшению пропускной способности и существенно препятствует дорожному движению.

Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее решение определяет 67 улиц, где будет запрещено оставлять автомобили.

«Запрет парковки на этих улицах поможет устранить пробки, предоставит правовое обоснование для эвакуации автомобилей безответственных водителей, а также стимулирует киевлян пересесть на общественный транспорт», - считают в Киевсовете.

На указанных улицах будут установлены дорожные знаки и дорожная разметка.

Согласно решению, парковка будет запрещена на следующих улицах:

1. ул. Михайловская;

2. Львовская пл.;

3. ул. Сечевых стрельцов;

4. ул. Мельникова от ул. Глибочицька до ул. Дорогожицкая;

5. ул. О. Телиги;

6. просп. Степана Бандеры;

7. просп. генерала Ватутина;

8. Броварской просп.

9. ул. Гната Хоткевича;

10. Харьковское шоссе;

11. ул. Московская;

12. ул. генерала Алмазова;

13. ул. Михаила Грушевского;

14. ул. Крещатик;

15. ул. Бассейная;

16. ул. Тараса Шевченко;

17. ул. Саксаганского от ул. Паньковская до пл. Победы;

18. ул. Жилянская от ул. Пестеля до ул. Ильи Эренбурга;

19. ул. Антоновича от ул. Загородней до ул. дружбы Народов;

20. ул. Большая Васильковская от ул. Дружбы Народов до ул. Ивана Кудри и от ул. Крещатик до пл. Льва Толстого;

21. просп. В. Лобановского;

22. Чоколовский бульвар;

23. ул. Вадима Гетьмана;

24. ул. Александра Довженко;

25. ул. Дегтяревская от ул. Победы до ул. Ивана Шевцова;

26. ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского;

27. ул. Данила Щербакивского;

28. просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);

29. Кольцевая дорога;

30. ул. Пушкинская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезная;

31. ул. Верхний Вал от ул. Кожемяцкая до ул. Межигорская;

32. ул. Нижний Вал от ул. Межигорская до ул. Кожемяцкая;

33. просп. Академика Палладина по четной стороне;

34. просп. Голосеевский;

35. просп. Академика Палладина (основная проезжая часть);

36. Вокзальная площадь;

37. ул. Леонтовича с нечетной стороны;

38. ул. Герцена;

39. ул. Овруцкая от ул. Герцена до Подольского спуска;

40. Подольский спуск;

41. площадь Тараса Шевченко;

42. ул. Стеценко от ул. Академика Палладина до ул. Академика Туполева;

43. ул. Баггоутовская от ул. Пугачева до ул. Овруцкая;

44. ул. Пугачева от ул. Мельникова до ул. Баггоутовская;

45. ул. Кирилловская от ул. Вышгородская в Подольский спуска;

46. ​​ул. Вышгородская;

47. ул. Набережно Рыболовная;

48. ул. Набережно-Крещатицкая;

49. Набережное шоссе;

50. Наднипрянське шоссе;

51. ул. дружбы Народов;

52. ул.Короленковская;

53. ул. Народного ополчения с нечетной стороны от ул. Смелянская до Севастопольской площади;

54. ул. Заднипровского;

55. Севастопольская площадь;

56. Дарницкая площадь;

57. ул. Глубочицкая;

58. ул. Межигорская;

59. ул. Прорезная;

60. ул. Ушинского от ул. Авиаконструктора Антонова до Чоколовского бульвара;

61. Владимирский спуск;

62. ул. Шелковичная;

63. ул. Лютеранская;

64. ул. Институтская;

65. Крепостной переулок;

66. ул. Костельная;

67. ул. Петра Запорожца;

Решение поддержали 91 депутат Киевсовета.