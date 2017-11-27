Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке, свадьба назначена на весну 2018 года. Официальное сообщение обнародовано пресс-службой королевской семьи.

«Принц Уэльский объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Гарри проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Свадьба состоится весной 2018 года, подробности будут объявлены позже», — говорится в заявлении Кларенс-хауса.

Отмечается, что принц получил благословение на брак от родителей Маркл.

Принц Гарри встречается с актрисой Меган Маркл с июля 2016 года.