Украинские полицейские передали французским коллегой с Интерпола разыскиваемого преступника, приговоренного к семи годам тюрьмы и штрафу в миллион евро за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во исполнение поручений Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Украины в аэропорту «Борисполь» украинские полицейские передали представителям Национального центрального бюро Интерпола во Французской Республике задержанного злоумышленника и его сообщников.

В мае 2015 года суд Парижа заочно приговорил мужчину к семи годам тюрьмы. Кроме того, его приговорили к уплате штрафа в миллион евро – за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. В то же время представители прокуратуры требовали десяти лет заключения.

По данным французских полицейских, гражданин ввел в заблуждение 52 сотрудника из 33 юридических учреждений. По масштабы мошенничества местная пресса окрестила задержанного «королем мошенников».