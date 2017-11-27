также в разделеСтолица
В ресторане под Киевом задержали более 60 криминальных авторитетов 174
В Киеве почти на месяц ограничивают движение по Южному мосту 39
У протестующих под Радой сгорела палатка 65
«Киевгаз» выставил охрану у Вечного огня 33
Порошенко заявил о договоренности с ЕС по макрофинансовой помощи 42
В Киеве заминировали все станции метро 52
Полиция рассказала, за что задержан боец «Донбасса» 41
Нардеп рассказал о похищении бойца «Донбасса» в Киеве 39
Вооруженная банда совершила налет на столичный вуз 79
Из Киева в РФ пытались переправить для трансплантации органов 3 подростков 38
Активистка Femen устроила погром в магазине «Рошен» на Крещатике 125
Подозреваемый в убийстве ветерана АТО предстал перед судом 33
Кличко подписал соглашение с китайцами о строительстве метро на Троещину 55
На Майдане зажгли покрышки, произошла еще одна потасовка 124
На Майдане проходит митинг по случаю годовщины начала Революции Достоинства 48
После обысков в «Киевавтодоре» и «Киевзеленстрое» задержали 5 человек 25
АМКУ признал незаконным запрет на продажу алкоголя в столичных МАФах 40
Сквер Косиора в Киеве переименован в честь полководца УНР 55

Полиция отпустила всех задержанных в Пуще-Водице на сходке криминальных авторитетов. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

«Мы проверили всех лиц, 65 лиц были доставлены в районное управление, было изъято несколько единиц огнестрельного оружия. Хотя оно (оружие, - ред.) с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз. Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям и на то, находились (находятся) ли они в розыске... Учитывая то, что неоднократно такие встречи переходили в какие-то драки или стрельбу, мы с профилактическими мерами провели проверку», - сказал Крищенко.

По его словам, что из задержанных в настоящее время никто не находился в розыске и не проходил по нерассмотренным уголовным делам, поэтому всех отпустили после отработки и проверки документов.

Относительно количества криминальных авторитетов на сходке и их возможной связи с протестами под Верховной Радой в полиции отметили:

«Это вообще не связанные вещи с протестами под ВР, а также с задержанием лиц, которые по постановлению суда были задержаны и доставлены в следственные органы. В этом случае они пытались решать проблемы криминального мира и не влиять на политические акции и политическое состояние в стране. В отношении количества уголовных авторитетов: я это не комментирую».

Как сообщал ForUm, 26 ноября в ресторане в Пуще-Водице были задержаны более 60 криминальных авторитетов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги