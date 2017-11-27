Полиция отпустила всех задержанных в Пуще-Водице на сходке криминальных авторитетов. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

«Мы проверили всех лиц, 65 лиц были доставлены в районное управление, было изъято несколько единиц огнестрельного оружия. Хотя оно (оружие, - ред.) с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз. Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям и на то, находились (находятся) ли они в розыске... Учитывая то, что неоднократно такие встречи переходили в какие-то драки или стрельбу, мы с профилактическими мерами провели проверку», - сказал Крищенко.

По его словам, что из задержанных в настоящее время никто не находился в розыске и не проходил по нерассмотренным уголовным делам, поэтому всех отпустили после отработки и проверки документов.

Относительно количества криминальных авторитетов на сходке и их возможной связи с протестами под Верховной Радой в полиции отметили:

«Это вообще не связанные вещи с протестами под ВР, а также с задержанием лиц, которые по постановлению суда были задержаны и доставлены в следственные органы. В этом случае они пытались решать проблемы криминального мира и не влиять на политические акции и политическое состояние в стране. В отношении количества уголовных авторитетов: я это не комментирую».

Как сообщал ForUm, 26 ноября в ресторане в Пуще-Водице были задержаны более 60 криминальных авторитетов.