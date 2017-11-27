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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий с понедельника вернулся на работу. Об этом Українським Новинам сообщила САП.

Холодницкий с утра посетил медиков и после этого вернулся в рабочий кабинет.

Напомним, 22 ноября Холодницкий подтвердил, что попал в больницу с хроническим переутомлением. Его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.

Изначально Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт.
ForUm

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