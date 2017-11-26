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В ресторане в Пуще-Водице задержаны более 60 криминальных авторитетов, сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

По оперативной информации, собравшие люди пытались влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах.

Правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные. «Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60-ти человек доставили в управление полиции», - говорится в сообщении.

«Во время осмотра места происшествия также обнаружили несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение. Поэтому его изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией происшествия», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

 
ForUm

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