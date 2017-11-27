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На видео с украинскими военнослужащими в плену боевиков «ЛНР», обнародованном 22 ноября, нет подставных людей. Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он подтвердил, что на кадрах запечатлены украинские военнопленные и их личности уже установлены.

«Я могу сказать о том, что действительно Служба безопасности Украины проводит определенную работу по опознанию наших заложников, которые на этих видеокадрах находились и давали комментарии. Есть определенная процедура, которая использоваться в данном случае. Я могу подтвердить, что на этих видеокадрах действительно есть наши заложники, но по этическим соображениям мы не будем разглашать информацию об их личностях», - заявил Тандит.

Напомним, российская Новая газета опубликовала видео с украинскими военнослужащими в плену боевиков «ЛНР», которым террористы разрешили позвонить домой. Боевики дали поговорить с семьями Сергею Гладкому, Анатолию Кучере, Владиславу Лактионову, Олегу Якунину, Александру Ищуку, Артему Крину и Валентину Богдану.
ForUm

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