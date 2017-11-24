Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался проводить дебаты по вопросу возвращения делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Постком ПАСЕ только что отказался проводить дебаты по возврату РФ в ПАСЕ. Зато будут дебаты на тему «Демократия сломана – ответ». Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты», – отметил он.

Как сообщал ForUm, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что принятая резолюция еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ.

Он также сообщил, что Украине и партнерам удалось сорвать создание в ПАСЕ рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России.