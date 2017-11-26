На территорию Украины надвигается штормовой циклон из Скандинавии.

Об этом сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, передает Golos.Ua.

«Территория Украины в эти дни будет подвержена проникновению фронтальных систем, связанных с очень большим циклоном над Скандинавией. Этот циклон принесет немало неприятных ситуаций – он штормовой», — рассказала Мартазинова.

По ее словам, за несколько дней до календарной зимы циклон может добраться до территории Украины. Он принесет снегопады и понижение температуры.

Синоптик опровергла прогнозы об аномально холодной зиме. По ее словам, температура в декабре, январе, феврале в нашей стране будет такая же, как и в прошлом году.