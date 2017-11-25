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Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук прогнозирует малоснежную погоду в декабре и краткосрочное потепление до -2...0 градусов на Новый год.

Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, передают Українські Новини.

«Мы ожидаем в начале декабря похолодание, холоднее, чем сейчас на днях. Это будет более морозная погода», - сказала она.

По словам заведующей, такое похолодание продержится первую декаду месяца, а во второй половине месяца ожидается потепление – дневные температуры будут выше 0 градусов.

«Ночная температура в конце декабря, перед Новым годом, может достигать -16...-18 градусов на севере, а новогодняя температура будет уже повышаться – в пределах 0, -4...-2 градуса», - добавила она.

Также, по ее словам, очень холодным будет начало января, после чего снова ожидается небольшое потепление.

По ее словам, погода в декабре будет малоснежной, с дождями и мокрым снегом.
ForUm

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