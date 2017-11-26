В Ривненской области во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух малолетних детей

По данным ГосЧС, 26 ноября в 01:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Рокитное.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух детей (братьев) 2012 и 2013 рождения. Пожар был локализован в 02:10 и ликвидирован в 3:02. К тушению были привлечены две единицы техники и 8 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.