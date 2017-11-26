также в разделеПроисшествия
За сутки на Донбассе погибли двое военных, четверо – ранены 16
В Конотопе осквернили памятник жертвам Голодомора 18
ОБСЕ: На Донбассе выросло количество нарушений режима «тишины» 47
Боевики заявили о захвате в плен бойца АТО, штаб проверяет 59
На Харьковщине кошка задушила младенца 115
В Украине «заминировали» уже 6 аэропортов и ГП «Антонов» 79
В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным веществом 23
Стали известны подробности затяжного боя на Луганщине 248
На Луганщине произошел бой, 5 военных погибли, 4 – ранены 569
На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных 93
В Ивано-Франковске обвалилась стена новостройки, погиб мужчина 51
Сутки в АТО: 12 обстрелов, двое военных ранены, один – травмирован 33
В Луганской области почти 20 тысяч абонентов остаются без света 33
На Львовщине произошло ДТП с туристическим автобусом, есть жертвы 53
В Полтаве напали на судью 36
В Ужгороде в подъезде жилого дома прогремел взрыв 35
На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 человека 49
На Сумщине убили отца известной биатлонистки 194

В Ривненской области во время ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух малолетних детей

По данным ГосЧС, 26 ноября в 01:56 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Рокитное.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух детей (братьев) 2012 и 2013 рождения. Пожар был локализован в 02:10 и ликвидирован в 3:02. К тушению были привлечены две единицы техники и 8 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги