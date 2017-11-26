В николаевском парке застрелился 75-летний пенсионер, сообщила пресс-служба облполиции.

Сегодня в 08:45 в Центральный отдел полиции Николаевской области поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила о том, что, проходя мимо парка, расположенного в районе перекрестка улиц 68-ми Десантников и 3-й Слободской, она услышала выстрел. Когда обернулась, увидела, что со скамейки в парке падает неизвестный мужчина. По словам заявительницы, перед этим она видела его там, но не заметила ничего странного.

На место происшествия выехало руководство полиции Николаевской области и Центрального отдела полиции.

Установлено, что 75-летний мужчина выстрелил в голову из боевого пистолета Макарова. Предварительно известно, что пенсионер страдал тяжелой болезни. Перед самоубийством он оставил родным записку, что не хочет быть обузой для своих близких.

Пистолет, гильзу и три патрона, которые были заряжены в магазине, изъято и направлено на исследование.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливается происхождение оружия. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.