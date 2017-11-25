До событий на Донбассе и.о. главаря «ЛНР» Леонид Пасечник работал в СБУ Луганской области и занимал там должность – начальника подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К». Об этом пишет Страна.

По сути, под его контролем было все перемещение товаров через украино-российскую границу. В 2006 году у Пасечника был крупный успех – на пункте «Изварино» он задержал партию контрабанды ценой почти в 2 миллиона долларов.

Как пишет сайт «Миротворец», который внес Пасечника в свои списки, правоохранитель тогда «принципиально отказался от взятки». За это в 2007 году президент Ющенко наградил подполковника Пасечника орденом «За вiйськову службу в Українi».

В октябре 2014 года Пасечник становится «министром госбезопасности» у луганских сепаратистов, носит позывной «Магадан» - его отец работал на золотых приисках, и семья Пасечников в 1975 году переехала жить в Магадан.

Леонид Пасечник окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. Ему 47 лет. По его словам, на момент смены власти в Луганске он уже не работал в органах и был, по его словам, «на пенсии».

«Не я ушел. Меня ушли», - сказал он в интервью журналисту Anna News в январе 2016 года.

Известно, что именно Пасечник в 2015 году участвовал в громком скандале. Он объявлял об аресте и обвинении «топливному министру ЛНР» Дмитрию Лямину. Лямина по официальной версии подозревали в «черной» продаже угля украинским компаниям – без уплаты налогов в «бюджет республики».

За Лямина заступился Плотницкий. Возник конфликт. Но в нем, также как и во многих других, Пачечник выстоял. Как говорят – благодаря поддержке ФСБ, чьим человеком он является.

Собственно, сам «переворот» в Луганске произошел как реакция на попытки Плотницкого уволить другого «человека ФСБ» - «главу МВД» Игоря Корнета. Но Лубянка на это среагировала жестко, приказав Корнету не подчиняться приказу об увольнении. Причем, с самого начала в Луганске говорили, что Корнет отнюдь не играл первую скрипку, а играл роль, которую ему определило ФСБ и ее представитель Пасечник.

Напомним, 24 ноября главарь «ЛНР» ушел в отставку якобы по состоянию здоровья.