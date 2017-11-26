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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм искусственного «накручивания» голосов при подаче петиции об импичменте Президента Украины на сайте исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники СБУ установили, что фейковая петиция на сайте Ивано-Франковского горисполкома была зарегистрирована через IP-адрес одной из стран Центральной Азии. Обращение с псевдотребованиями было подписано гражданином Украины, который подозревается в сепаратизме, и на тот момент уже находился под стражей.

Сотрудники спецслужбы зафиксировали, что для создания IP-адреса была создана электронная почта, зарегистрированная с использованием серверного оборудования, расположенного на временно оккупированной территории Луганской области.

На момент, когда петицию подписало более семисот учетных записей, правоохранители установили, что только шесть из них были реальными пользователями сети Интернет, а остальные имеют явные признаки «ботов».

«СБУ призывает граждан и представителей средств массовой информации не поддаваться на провокации и не забывать, что страна-агрессор не оставляет попыток дестабилизировать Украину изнутри. Вопрос импичмента Президента не относится к полномочиям городских советов. Цель широкой огласки такой информации направлена ​​исключительно на искусственное расшатывание ситуации внутри страны. СБУ просит тщательно проверять источники происхождения информации и не играть на руку агрессору», - резюмировали в ведомстве.
ForUm

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