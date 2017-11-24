ЕС будет оказывать финансовую поддержку восточным партнерам только при условии осуществления ими конкретных реформ.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита ВП, сообщает Европейская правда.

Участники саммита, в частности, приветствуют поддержку ЕС «Восточного партнерства», которая предоставляется с помощью полного и направленного использования Европейского инструмента соседства, включая программы трансграничного сотрудничества и другие имеющиеся финансовые инструменты.

«Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных шагов по внедрению реформ», - говорится в документе.

Отмечается, что подход ЕС «больше за большее» и в дальнейшем будет работать в пользу тех партнеров, которые больше всего внедряют реформы.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев выражает опасения, что Европейский Союз может отказать Украине в предоставлении помощи в размере 600 млн евро, в том числе из-за проваленной проверки электронных деклараций.