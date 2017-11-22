Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев выражает опасения, что Европейский Союз может отказать Украине в предоставлении помощи в размере 600 млн евро, в том числе из-за проваленной проверки электронных деклараций.



Об этом он сказал во время встречи с представителями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНИАН.

«Сейчас Европейский Союз может отказать Украине в предоставлении помощи в 600 млн евро, в том числе из-за полностью проваленного дела проверки электронных деклараций», - заявил Соболев.

По его словам, это общая ответственность всего руководства государства.

«Это главный вызов, который мы вместе с вами и вы, в частности, никак не можем преодолеть», - заявил Соболев.

Он отметил, что в Украине нет ни одного топ-чиновника, который «реально привлечен к реальной ответственности за то, что или что-то не дописал, или дописал то, что он не может объяснить».

«Хотя у нас есть сотни примеров, когда общество изобличало очевидные факты таких нарушений», - добавил Соболев.

Напомним, в апреле 2014 года Евросоюз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности предоставить финансовую помощь в общем объеме 11 млрд евро: 1,6 млрд евро – кредиты, 1,4 млрд евро – гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро. В 2015 году Евросоюз предложил новый пакет кредитной помощи в объеме 1,8 млрд евро. Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро в начале апреля 2017 года. Таким образом, в рамках этой программы Украина уже получила 1,2 млрд евро. 20 сентября вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина обязалась выполнить все условия, необходимые для выделения Еврокомиссией третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, до конца октября.

