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Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы.

В результате случившегося погибли по меньшей мере 184 человека, сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Еще более 120 человек получили ранения.

Взрыв произошел в мечети Аль-Равда в 40 км от административного центра Синая – города Эль-Ариш. Предположительно, сначала нападавшие подорвали бомбу, а потом открыли стрельбу по молящимся.

Как пишет Ассошиэйтед пресс, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, после чего открыли огонь. Сейчас силы египетского министерства внутренних дел ведут их поиск.

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси в связи со случившимся созвал совещание силовых ведомств.

К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Как пишет Франс пресс, жертвами нападения стали мирные жители, а также призывники, которые пришли на пятничную молитву.

Представитель местного бедуинского ополчения, которое противостоит группировке «Исламское государство» рассказал Франс пресс, что мечеть, которая подверглась нападению, известна как место сбора последователей суфизма – исламского течения, в котором исламские фундаменталисты усматривают элементы идолопоклонства.

 
ForUm

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