Сотрудники российской военной контрразведки задержали в оккупированном Севастополе гражданского служащего Черноморского флота РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.



По его словам, бывшего флотского офицера подозревают «в шпионаже в пользу соседнего государства».

Какой стране он мог передавать информацию, не уточняется.

Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.