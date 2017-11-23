Сотрудники российской военной контрразведки задержали в оккупированном Севастополе гражданского служащего Черноморского флота РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.
По его словам, бывшего флотского офицера подозревают «в шпионаже в пользу соседнего государства».
Какой стране он мог передавать информацию, не уточняется.
Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ведется расследование.
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