СБУ разоблачила главного спонсора терроризма. Им оказался бизнесмен-миллионер из Одессы Аднан Киван. Об этом заявил член исполкома партии «Братство» Дмитрий Черный в эфире Всемирно-Броварского телевидения в специальном выпуске, который был посвящен теме «Финансирование терроризма в «ЛНР/ДНР» украинскими бизнесменами». По словам Черного, Аднан Киван тесно связан и сотрудничает с криминальным авторитетом Игорем Марковым, который сбежал в Москву и не скрывает того, что воюет на Востоке Украины на стороне боевиков.

«Нарешті Служба безпеки України взялася за Аднана Ківана і Ігоря Маркова. Під тиском громадськості, після того як в Одесі відбулася акція з блокування будівництва одного з об’єктів Ківана, де було побито багато активістів, СБУ викрила схему фінансування через спеціальні канали терористів «ДНР» і «ЛНР», - подчеркнул Дмитрий Чёрный.

Он также заявил о том, что террористической деятельности Кивана содействует ряд должностных лиц различных структур.

«Ківан організовує імпорт терористів з ІДІЛ і Сирії, які тут навчають і тренують терористів з «ЛНР» і «ДНР», - сказал Черный.

Также, по его словам, методами запугивания и устранения неугодных, Аднан Киван не брезгует и за пределами территории «ЛНР» и «ДНР».

«За інформацією, яка в нас є, саме Ківан замовив замах на народного депутата України Ігоря Мосійчука, під час якого загинуло дві людини. Також, за нашою інсайдерською інформацією, що надходить до нас з СБУ, готується ще один терористичний акт відносно Ігоря Мосійчука», - подчеркнул Черный.

Он также добавил, что именно общественность должна сказать сегодня решительное «нет» деятельности Аднана Кивана, которая может привести к непоправимым последствиям.