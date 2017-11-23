Глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет заявил, что вооруженное выступление спасло «республику» от возвращения в состав Украины.

Об этом он заявил в ходе «рабочего совещания».

По словам Корнета, в Луганск при поддержке «высшего руководства «ЛНР» уже готовы были войти ВСУ.

«Но мы не прошляпили удар в спину в этот раз. За малым не получилось вернуться назад, в «неньку». В реальности, за малым. Буквально недели две», - заявил Корнет.

В случае успеха «украинских агентов» по отстранению руководства «МВД ЛНР» уже на следующее утро в «республику» был готов зайти 3-й полк спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Мне бы стыдно было людям в глаза смотреть. У нас все получилось», - заявил Корнет.

Напомним, 21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Днем ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

Сегодня стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.