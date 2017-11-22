Вооруженные силы Украины готовы к обострению ситуации на линии фронта на луганском направлении. Об этом журналистам заявил министр обороны Степан Полторак, передает 112 Украина.

«В Луганске в очередной раз одна преступная группировка меняет другую. Относительно ВСУ: мы готовы к изменению ситуации, обострению ситуации в направлении Луганска. Если будет обострение, то мы будем действовать адекватно. Мы к этому готовы, мы отслеживаем ситуацию», - сказал он.

Напомним, 21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Днем ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

Сегодня стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.