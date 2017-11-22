Соцсети сообщают, что в центре Луганска 200 вооруженных боевиков штурмовали здание «генпрокуратуры». Об этом сообщает сообщество «Другой Луганск».

«В 11:50 МСК осуществлен штурм здания Генеральной Прокуратуры ЛНР. Как сообщает источник, в здание вошли порядка 200 вооруженных людей. На данный момент задержаны и выведены под конвоем из здания Начальник управления в военной сфере С.Рахно и исполняющий обязанности Генпрокурора В.Подобрый», - сказано в сообщении, передает УНИАН.

Также сообщается, что боевики, перекрывшие улицы в центре, не ориентируются в городе. «Адресов не знают, других улиц - тоже. Сейчас осуществляют паспортный контроль проходящих и интересуются целью прохода на территорию. Сумки не досматривают», - отмечается в сообщении

Напомним, вчера, 21 нобря, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.