В Кремле заявили, что сообщение, якобы поступившее из окружения помощника президента РФ Владислава Суркова, «о поддержке определенных политических сил» в провозглашенной «ЛНР», не соответствует действительности.

«Это сообщение неизвестно на чем основано, - заявил начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками Содружества независимых государств, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов. - Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом «ЛНР», и за поддержкой никто из Луганска «в Кремль» не обращался», сообщает ТАСС.

Ранее РБК опубликовало сообщение со ссылкой на источник, близкий к Владиславу Суркову, согласно которому Москва якобы встала на сторону главы «МВД ЛНР» в его конфликте с главой республики.

Напомним, вчера, 21 нобря, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.