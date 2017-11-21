В центре Киева на Майдане Незалежности произошла еще одна потасовка между активистами и полицией.

Как сообщает РБК-Украина, конфликт возник между активистами и полицией, после того как митингующие попытались поджечь автомобильные покрышки.





Напомним, ранее представители общественной организации «Коалиция участников Оранжевой революции» установили 2 палатки на Майдане. Полицейские разделили людей на две группы, оттеснив от палаток. В их адрес звучала нецензурная лексика. Позже палатки убрали.

Возле стелы Независимости активисты организовали импровизированную сцену, на которой выступали представители общественных организаций и другие желающие, которые представляются участниками Революции Достоинства.