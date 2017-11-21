Представители общественной организации «Коалиция участников Оранжевой революции» установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.
Как сообщает «Украинская правда», около сотни человек сейчас находятся на месте событий. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.
Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.
Полицейские разделили людей на две группы, оттеснив от палаток. В их адрес звучала нецензурная лексика.
Позже полицейские организованно вышли за пределы Майдана, оставив активистов в покое.
Напомним, в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время