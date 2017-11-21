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Представители общественной организации «Коалиция участников Оранжевой революции» установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает «Украинская правда», около сотни человек сейчас находятся на месте событий. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.

Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.

Полицейские разделили людей на две группы, оттеснив от палаток. В их адрес звучала нецензурная лексика. 

Позже полицейские организованно вышли за пределы Майдана, оставив активистов в покое.

Напомним, в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.
ForUm

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