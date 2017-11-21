На Майдане Незалежности в столице около ста человек вышли на митинг по случаю четвертой годовщины начала Революции Достоинства.

Возле стелы Независимости активисты организовали импровизированную сцену, на которой выступают представители общественных организаций и другие желающие, которые представляются участниками Революции Достоинства, сообщает Укринформ.

По словам выступающих, они пришли на Майдан, чтобы почтить память Героев Небесной сотни и с требованием к высшему руководству государства дать отчет о наказании лиц, виновных в избиении и расстреле людей в центре Киева четыре года назад.

Участники акции держат в руках флаги ОУН, ОО «Новий вогонь», ОО «Защита украинского народа», а также Коалиции участников Оранжевой революции (КУОР).

В начале акции также было несколько национальных стягов, однако сейчас сине-желтых флагов нет.

Ранее сообщалось, что в центре столицы были установлены две туристических палатки, однако в данный момент ни одной палатки на Майдане нет, акция проходит мирно. Вокруг дежурят правоохранители и бойцы Нацгвардии, а также медики и представители Красного Креста.