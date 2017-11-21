В Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства и членов семей погибших таких лиц.

Украинские Высокомобильные десантные войска (ВДВ) переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

С сегодняшнего дня, 21 ноября, цветом украинского десанта становится темно-бордовый.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на недружественные действия Беларуси, которая ранее объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, сообщило белорусской стороне об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.

В Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.

Бывшему директору Государственного предприятия «Олимпийский» объявлено о подозрении в рамках расследования уголовного производства о хищении средств, выделенных на подготовку Евро-2012.

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию гражданина Игоря Петрашевича, работавшего на российские СМИ.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул свой пост.

Представители общественной организации «Коалиция участников Оранжевой революции» установили 2 палатки на Майдане. Полицейские разделили людей на две группы, оттеснив от палаток. В их адрес звучала нецензурная лексика. Позже палатки убрали.

Фото: УП

Возле стелы Независимости активисты организовали импровизированную сцену, на которой выступали представители общественных организаций и другие желающие, которые представляются участниками Революции Достоинства.

На Майдане также произошел конфликт между активистами и полицией, после того как митингующие попытались поджечь автомобильные покрышки.

Фото: РБК-Украина

Антимонопольный комитет признал незаконным решение Киевского городского совета об исключении продажи алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.

Белорусские пограничники задержали троих граждан Украины.