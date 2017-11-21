Украина за год улучшили свои позиции в мировом рейтинге «Налогообложение 2018», проводимого компанией PwC и группой Всемирного банка в 190 странах, почти в 2 раза - с 84 до 43 позиции.



Как отметил партнер компании «PwC Украина» Вячеслав Власов в ходе презентации результатов рейтинга, наибольшее влияние на рейтинг оказало снижение в Украине единого социального взноса до 22%. «Наибольшее влияние на улучшение позиций в рейтинге оказало снижение единого социального взноса с 2017 года. Это имело положительное влияние на общую налоговую нагрузку в Украине», - сказал он, сообщает УНИАН.

Согласно результатам исследования, Украина улучшила позицию в показателе «время на подготовку и подачу налоговой отчетности» с 163 до 159, в индексе легкости подачи отчетности - с 67 до 42 позиции, в общей ставке налогов - с 156 позиции до 98 позиции.

В презентации отмечается, что PwC ожидает улучшения индикаторов рейтинга в следующем году за счет уменьшения времени на учет налога на прибыль, уменьшения продолжительности получения бюджетного возмещения благодаря его автоматизации в 2017 году.

Как ранее сообщал ForUm, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.