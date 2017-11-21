Вано Надирадзе, который был принудительно выдворен из Украины, в рядах Вооруженных сил Украины не находился и статуса участник боевых действий не имеет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

17 ноября пресс-служба партии «Рух новых сил» сообщила, что в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) пытаются депортировать из Украины группу грузинских граждан, которые были задержаны правоохранителями.

Член партии «Рух новых сил», внефракционный народный депутат Юрий Деревянко сообщил, что в пятницу были задержаны четыре грузинских гражданина, в том числе Надирадзе, который является добровольцем АТО. «Только что в центре Киева неизвестные задержали и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе. Также сегодня утром неизвестные похитили из квартиры двух грузинских журналистов и охранника», - сообщил нардеп.

На следующий день 18 ноября Деревянко сообщил, что самолет, на котором должны были депортировать из Украины задержанных граждан Грузии, вылетел из аэропорта «Киев» в 17:15 в пятницу, 17 ноября, но не приземлился в Тбилиси (Грузия).

Позже в этот день лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили написал, что задержанных грузин депортировали паромом в грузинский город Поти.

«Наши источники из Одессы сообщают, что захваченный журналист и бойцы АТО могут быть на пароме «Вильнюс», который следует из Черноморска в Поти, (Грузия) а привез их лично генерал Косик», - написал он.

В СБУ сообщили о выдворении с территории Украины 8 граждан Грузии, деятельность которых «противоречила интересам обеспечения национальной безопасности Украины».