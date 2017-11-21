Боевики «ДНР» принимают участие в военном перевороте в «ЛНР».

Об этом заявил военкор боевиков Сергей Белоус (Джон Траст), сообщает сайт Луганска 0642.

«Показательно: среди вооруженных лиц в центре Луганска – представители ВВ «ДНР», а значит - акция действительно согласована с Москвой. Значительная часть боевиков - также на стороне Корнета. Прямо сейчас решается судьба высшего руководства «ЛНР». Скорее всего – будет компромисс», - написал Белоус.

Также появились сообщения, что в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами «республиканской государственной службы охраны», которая подчиняется Александру Захарченко.

Напомним, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал»

В центре много бронетехники.

Бывший «глава МВД» Игорь Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).