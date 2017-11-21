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Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины», которым 25 декабря устанавливается праздничным и нерабочим днем.

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта № 5496 на сайте ВР.

Отмечается, что документ направлен на подпись Президенту.

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней».

Законом определено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Кроме того, законом 2 мая (День международной солидарности трудящихся) исключили из перечня праздничных и нерабочих дней. 
ForUm

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