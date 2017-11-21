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В поселке Малая Даниловка Дергачевского района неизвестные взорвали и ограбили банкомат, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.  

В полицию обратился 59-летний представитель банка и сообщил, что двое неизвестных мужчин проникли в помещение местного дома культуры, набросились на 47-летнюю женщину-охранника и связали ей руки. Затем повредили банкомат и забрали кассеты с деньгами, сумма которых устанавливается.

Во время работы на месте происшествия установлено, что злоумышленники повредили банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. Охранник в беседе со следователем указала, что нападавшие некоторое время ковырялись у банкомата, затем около трех ночи она услышала звук, характерный для взрыва.

В настоящее время проводится обследование лесополосы вблизи места событий и подворовой обход домов для выявления лиц, совершивших преступление, сбора вещественных доказательств и установления свидетелей происшествия», - рассказал начальник Дергачевского ОП полковник полиции Эдуард Коваленко.

Открыто уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
ForUm

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