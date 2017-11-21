Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали сквер имени Косиора на улице Сечевых Стрельцов, 86. Теперь зеленая зона будет носить имя Петра Болбочана, сообщает пресс-служба горсовета.

Общественное обсуждение соответствующего переименования проходило с 1 марта по 1 мая 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города в специальные рубрике Е-Город. К голосованию присоединились 375 граждан, из них смену названия поддержали 78%, то есть 294 человека.

Петр Болбочан – выдающийся украинский военачальник, вошедший в историю как один из лучших полководцев УНР. Он стоял у истоков украинской армии в революционном 1917, когда стал командиром Республиканского полка, а уже в последующие годы его популярность как командира наиболее боеспособного и дисциплинированного соединения украинской армии – Запорожского корпуса, достигла своей вершины. В 1918 Болбочан сформировал Республиканский курень. Он принял участие в подавлении январского восстания большевиков и в обороне Киева от Муравьева.

Решение о переименовании сквера поддержали 85 депутатов.