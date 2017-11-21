В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что не имеют со спецслужбами отношений, которые бы выходили за рамки официальных, и не сотрудничает с одной из них. Об этом говорится в заявлении НОТУ.

Отсутствие связи с корреспондентом Павлом Шаройко было обнаружено не сразу, а только когда его жена попросила оформить мужу отпуск по «семейным обстоятельствам».

Причину такой просьбы женщина объяснила 17 ноября, накануне добравшись в Киев, – адвокат, назначенный задержанному государственными органами Беларуси, предупредил ее о «подписке о неразглашении».

НОТУ в тот же день опубликовала информацию, полученную от жены Шаройко одновременно направив официальные запросы в Министерство иностранных дел, Службу безопасности и Консульство Украины в Республике Беларусь.

«Все дальнейшие действия НОТУ были связаны с помощью жене Павла Шаройко, Елене, муж которой оказался за решеткой, и которая осталась без крыши над головой, с 8-летним ребенком на руках без финансовой поддержки», - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что зарубежная часть информационной службы Украинского радио не требует ежедневной связи с каждым из корреспондентов. Задачи ставятся при необходимости или в случае возникновения серьезного информационного повода. В Минске такими поводами в последнее время были дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба, переговорный процесс Минской группы, а также военные учения «Запад 2017» (именно эти события и освещал Шаройко для УР).

НОТУ предполагает, что отсутствие какой-либо официальной реакции или заметной активности государства в этом деле есть свои резоны, непонятные гражданам Украины. «Вместе с семьей Павла Шаройко телерадиокомпания надеется, что в ближайшее время украинское государство сделает все возможное для защиты своего гражданина и возвращения его домой», - заявили в компании.

Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.