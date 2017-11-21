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Президент Украины Петр Порошенко уволил Владимира Синькевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Причина такого решения не указана.  

Напомним, в октябре Порошенко уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

В сентябре был назначен новый глава Службы внешней разведки.  
ForUm

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