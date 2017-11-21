Президент Украины Петр Порошенко уволил Владимира Синькевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Причина такого решения не указана.
Напомним, в октябре Порошенко уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
В сентябре был назначен новый глава Службы внешней разведки.
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