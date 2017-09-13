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Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божко председателем Службы внешней разведки Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент представил коллективу СВР Украины нового руководителя.

«Я знаю Егора Божко давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы», - сказал Порошенко.

По словам Президента, работа Божко в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия наших международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность нашего государства. Он также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

Президент выразил уверенность, что назначение нового председателя СВР Украины даст импульс в развитии Службы. «Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственническая мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвованию во имя украинского народа, Украинского государства», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.
ForUm

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